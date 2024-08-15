Глава Павлово-Посадского округа Семёнов проверил состояние территорий около школ

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Содержание территорий рядом со школами, общественных пространств и дворов проверил в ходе очередного обхода глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Замечаний много. Поручил службам навести порядок до Дня города. Это касается уборки мусора, окоса травы, уборки смета, опиловки кустов и другого», — сказал Денис Семенов.Кроме того, на улице Урицкого ведутся работы по замене трубопровода, а в деревне Евсеево продолжается ремонт подъезда к школе. Асфальтовое покрытие обновят на проезжей части, тротуаре, а также под контейнерной площадкой и у входа в здание. А в парке «Дубрава» планируется нанести рисунок на забор.
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