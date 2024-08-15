В подмосковной деревне Назарьево построят фельдшерский здравпункт

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры
Фельдшерский здравпункт появится в деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округа, проект получил одобрение Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здравпункт будет построен недалеко от местного дома культуры. В здании общей площадью около 90 метров предусмотрен кабинет фельдшера, а также смотровой кабинет и комната для проведения процедур. Медицинское учреждение будет обеспечено всем необходимым оборудованием», — отметил министр регионального правительства по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.Прилегающую территорию благоустроят: там проведут озеленение и организуют парковку.
Он добавил, что построить здравпункт планируется уже в этом году. Медучреждение будет обслуживать около 350 человек.
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