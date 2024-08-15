В Электрогорске спасли заблудившуюся в лесу пенсионерку

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Шестидесятилетняя женщина ушла за грибами и заблудилась в лесу рядом с садоводческим товариществом «Рубин» города Электрогорск Павлово-Посадского округа, её отыскали и вернули домой работники Мособлпожспаса, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Когда женщина обнаружила, что не может самостоятельно найти дорогу из леса, она позвонила в единую службу спасения 112. Спасатели оперативно прибыли в район поиска, установили примерное местонахождение женщины, в кратчайшие сроки нашли её и вывели из леса», — говорится в сообщении.Медицинская помощь спасённой женщине не потребовалась.
В администрации округа напомнили, что для того, чтобы не потеряться в лесу, следует придерживаться знакомых маршрутов, а если потерялся — не паниковать и позвонить в службу спасения по номеру 112.
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