В Павловском Посаде показали спектакль по мотивам рассказа Шолохова

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
В Павлово-Посадском городском округе показали спектакль «Судьба человека. Первая весна» по мотивам произведения Михаила Шолохова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Авторы не просто воспроизвели текст рассказа, а представили Андрея Соколова как собирательный образ русского народа, обладающего непоколебимым характером, силой духа и бесконечной любовью к Родине.
В спектакле шолоховский сюжет переплетается с подлинными историями участников СВО и жителей Донбасса. За время подготовки проекта было собрано более 50 историй из первых уст от жителей новых территорий, участников спецоперации и Великой Отечественной войны», – говорится в сообщении.
Постановку подготовили «Центр креативных индустрий «Новый Город», народный театр «Новый город» из Красногорска при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и участии студии современного танца «ФлЭш дЭнс», а также русского камерного оркестра «Усадьба».
Отмечается, что показа спектакля в городском округе стал возможен благодаря депутату Мособлдумы Линаре Самединовой.
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