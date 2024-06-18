Активист из Павловского Посада отправится на Северный Полюс

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Активист Движения Первых из Павловского Посада отправится на Северный Полюс. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Талантливые и разносторонние ребята из Павловского Посада продолжают покорять вершины конкурсов федерального масштаба.
Попасть в Финал конкурса можно было только выиграв четверть финала и полуфинал, а перед этим пройти много тестов на знания атомной энергетики.
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«Ярослав Савичев уже побеждал в конкурсе «Министерство школьной моды». И вот мы снова поздравляем Ярослава с большой победой! 11 июня в Москве были объявлены победители финального отборочного этапа пятого сезона научно-просветительского проекта «Ледокол знаний». В августе победители отправятся в экспедицию на Северный полюс на ледоколе «Росатома», — поделились в пресс-службе.
Попасть в Финал конкурса можно было только выиграв четверть финала и полуфинал, а перед этим пройти много тестов на знания атомной энергетики.
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Мира Полтева