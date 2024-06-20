Студент из Павловского Посада выиграл Чемпионат по профессиональному мастерству

Фото: пресс-служба администрации Павлово-посадского городского округа
Студент техникума Павловского Посада одержал победу на Чемпионате по профессиональному мастерству. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-посадского городского округа.
Студент Павлово-Посадского техникума Станислав Ермаков добился выдающегося успеха, заняв первое место на Итоговом межрегиональном этапе Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
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«Станислав блестяще выполнил задания по монтажу, коммутации, программированию установки и цифровому проектированию. Чемпионат проводился для выявления и поддержки талантливых специалистов в различных областях профессиональной деятельности. Он проходил на базе «Сургутского политехнического колледжа» в городе Сургуте», — поделились в пресс-службе.
Конкурсные задания включали в себя монтаж, коммутацию, программирование установок, а также разработку цифрового проекта установки. Они требовали от участников не только глубоких теоретических знаний, но и практического опыта в этих областях.
Успешное выполнение сложных технических задач и профессиональное цифровое проектирование позволили Станиславу обогнать других участников чемпионата
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Мира Полтева