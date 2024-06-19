Баскетболисты Павловского Посада стали участниками Всероссийских сборов

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа
Спортсмены из Павловского Посада принимают участие во Всероссийских сборах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
Сборы проходят с 7 по 21 июня в Челябинске.
Среди 24 игроков всего четверо ребят оказались из Московской области, а двое из них баскетболисты Спортивной школы Павловского Посада. Кирилл Вихрев и Алексей Самарин благодаря высоким достижениям в спорте удостоились чести принять участие на сборах такого высокого уровня.
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«Ребята тренируются в отделении баскетбола Спортивной школы Павловского Посада под руководством тренера Ивана Александровича Чернышова. Напомним, что в мае 2023 г. команда юношей 2010 г. р. стали победителями Первенства России. Желаем дальнейших успехов и побед!», — поделились в пресс-службе.
Среди 24 игроков всего четверо ребят оказались из Московской области, а двое из них баскетболисты Спортивной школы Павловского Посада. Кирилл Вихрев и Алексей Самарин благодаря высоким достижениям в спорте удостоились чести принять участие на сборах такого высокого уровня.
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Мира Полтева