Молодогвардейцы Павловского Посада посетили штаб местного телеканала

Фото: пресс-служба Павлово-Посадского г.о.
Штаб телеканала «Радуга» Павлово-Посадского городского округа посетили активистки «Молодой Гвардии Единой России» вместе со сторонниками партии и представителями местного Совета депутатов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В администрации округа отметили, что визит в телекомпанию был организован в рамках партийного проекта «Цифровая Россия».«Ребята узнали, как работают корреспонденты, операторы и телеведущие, а также записали своё видео с помощью телесуфлёра. Экскурсия получилась очень интересной и увлекательной», — цитируются в сообщении слова председателя местного совета сторонников «Единой России» Татьяны Черемушкиной.
Ранее сообщалось, что членами подмосковного отделения всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» является более 9,3 тыс. человек.
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