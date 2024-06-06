Павловопосадских спортсменов наградили за участие в жизни Федерации дзюдо и самбо

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Спортивный сезон Федерации Павлово-Посадского городского округа завершился выездом на природу и вручением сувениров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Василий Ерохин отметил активное завершение спортивного сезона и пожелал спортсменам тёплого, солнечного и полного ярких впечатлений лета.«Муниципальный координатор проекта партии «Единая Россия» «Zа самбо» Василий Ерохин наградил спортсменов сувенирами за достижения и активное участие в жизни Федерации дзюдо и самбо», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что команда из Волоколамского городского округа завоевала шестнадцать медалей на соревнованиях по боксу «Победа», которые прошли в Можайске. В копилке команды десять высших наград, четыре серебра и две бронзы.
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