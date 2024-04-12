Число преступлений в Павловском Посаде в начале года сократилось на 20%

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.
Количество преступлений, зарегистрированных в Павлово-Посадском городском округе в I квартале этого года, сократилось более чем на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Как сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета, такие данные стали известны в ходе подведения итогов оперативно-служебной деятельности ОМВД России «Павлово-Посадский».
«Общее число зарегистрированных преступлений сократилось на 20,3%. Раскрыто 188 преступлений, в том числе 52 кражи, 15 квартирных краж и четыре кражи транспортных средств. На 42,5% снизилось количество преступлений, совершённых ранее судимыми, на 11,1% – лицами, находящимися под воздействием алкоголя, на 66,7% – в состоянии наркотического опьянения», – говорится в сообщении.Кроме того, сотрудники ОМВД обеспечили правопорядок при проведении 37 массовых мероприятий.
Как отметили в администрации, принимаемые меры позволили сохранить контроль за состоянием криминальной обстановки в Павлово-Посадском городском округе и не допустить роста резонансных преступлений.
Начальник ОМВД полковник полиции Илья Юхман поблагодарил личный состав за работу и высокий профессионализм. Он также обозначил задачи по дальнейшему укреплению правопорядка и безопасности населения.
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