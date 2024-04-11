В Павловском Посаде провели зональный этап игр КВН на тему пожарной безопасности

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Зональный этап игр КВН, посвящённый пожарной безопасности, состоялся в школе № 10 им. Валерия Фёдоровича Быковского в Павловском Посаде, участие в играх приняли четыре команды из разных городских округов Московской области, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского округа.
«Команды из Ногинска, Балашихи, Павловского Посада и Раменского, представляющие профессиональные образовательные организации поборолись за звание самых весёлых и находчивых в четырёх конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Музыкальный конкурс» и «Домашнее задание», — говорится в сообщении.По итогам игры первое место досталось команде «Гаси-туши» из Ногинска, второе место заняла раменская команда «На всякий пожарный», а команда Павловского Посада «Мавры» замкнула тройку лидеров.
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