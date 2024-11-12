В Павловском Посаде состоялся концерт в войсковой части

Фото: пресс-служба администрации г.о. Павловский Посад
Эстрадный танцевальный коллектив «Феерия» из Павловского Посада, под руководством Ирины Ирвачевой, провел концерт в войсковой части 93810. Выступление было приурочено к Дню воинской славы России и дню демобилизации военнослужащих, проходящих службу по призыву, сообщает пресс-служба администрации городского округа Павловский-Посад.
«Надеемся, что выступление нашего коллектива стало настоящим подарком для всех военнослужащих. Сердечно благодарим за приглашение, за такой тёплый приём, искренние эмоции, ваши аплодисменты! Всегда рады выступать у вас», — сказала Ирвачева.
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