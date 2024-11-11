Каратист из Электрогорска стал двукратным чемпионом Всероссийских соревнований

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Ученик 4Б класса лицея в Электрогорске Андрей Колесников одержал победы на двух Всероссийских соревнованиях по киокусинкай-карате — турнире «Медный всадник» в Санкт-Петербурге и турнире «Большое противостояние» в Москве, сообщает пресс-служба администрации Павлово-Посадского городского округа.
«На соревнованиях Андрей Колесников представлял подмосковный спортивный клуб «Знамя труда», к турнирам его подготовили тренеры Иван Федулов и Вадим Маныкин», — говорится в сообщении.Турнир «Медный всадник» проходил 26-27 октября, а «Большое противостояние» завершилось 10 ноября. В каждом из соревнований приняли участие свыше полутора тысяч сильнейших российских спортсменов.
Отмечается, что представители Павлово-Посадского округа также завоевали призы соревнований по дзюдо: на высшую ступень пьедестала поднялся Кирилл Власов, а бронзовые медали выиграли Анна Наконечная, Иван Аржанов, Елена Гришина, Алина Кенеева и Арина Полежаева.
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