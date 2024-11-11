В Павловском Посаде подвели итоги работы образовательного комплекса

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Директор Лицея №1 Павловского Посада Павел Грязнов подвёл итоги работы школьного образовательного комплекса за два года. Он рассказал об успехах, достижениях детей и планах, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Наш образовательный комплекс сделал значительные шаги вперёд в различных областях. Были внедрены новые образовательные программы, открылись кружки и секции, которые позволили нашим ученикам проявить себя в разных сферах», – отметил директор.Грязнов также подчеркнул, что благодаря программам президента России и губернатора Московской области за последние годы отремонтировано большое количество учреждений образования. Он уверен, что в будущем и здания комплекса войдут в программу капремонта.
Также директор отметил активное участие родителей в образовательных инициативах.
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