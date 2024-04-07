В Павловском Посаде прошел областной конкурс цирковых коллективов «Парад-Алле»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Шестого апреля на сцене Дворца культуры «Павлово-Покровский» в пятнадцатый раз состоялся конкурс цирковых коллективов «ПАРАД-АЛЛЕ», сообщает администрация Павлово-Посадского городского округа.
В этом году в программе приняли участие десять любительских цирковых коллективов и исполнителей из девяти городов Подмосковья.
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Юные участники конкурса продемонстрировали высокий уровень мастерства, представив зрителю и высокопрофессиональному жюри сложные элементы акробатики, хореографии и эквилибристики.
Прежде сообщалось, что участие в конкурсе примут исполнители из разных муниципалитетов Московской области, а также из столицы. В программу войдёт 31 цирковой номер.
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Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Юные участники конкурса продемонстрировали высокий уровень мастерства, представив зрителю и высокопрофессиональному жюри сложные элементы акробатики, хореографии и эквилибристики.
Прежде сообщалось, что участие в конкурсе примут исполнители из разных муниципалитетов Московской области, а также из столицы. В программу войдёт 31 цирковой номер.
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Анастасия Хохлова