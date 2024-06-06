В Павловском Посаде открылся физкультурный лагерь «Дельфин»

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Физкультурно-оздоровительный лагерь «Дельфин» начал работать во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, первая смена стартовала 3 июня, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ближайший месяц воспитанников «Дельфина» ждёт интересная и насыщенная программа, включающая ежедневные тренировки общей физподгтовки, плавание в бассейне, командные и творческие мероприятия. В программу пребывание в лагере также входит двухразовое питание — завтраки и обеды», — говорится в сообщении.В первый день смены для ребят провели экскурсию по лагерю, познакомили с вожатыми, а также провели игры на сплочение коллектива. Кроме того, воспитанники вместе оформили отрядные уголки.
В администрации округа ребятами пожелали интересного, полезного и здорового отдыха.
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