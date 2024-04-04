В Краснознаменске пройдет показ спектакль «Обломов»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
«Зрители увидят постановку молодежного театра «Круг-2» по известному произведению русского классика. Илья Ильич Обломов не видит смысла в активной деятельности. Он запер себя в четырех стенах маленькой петербуржской квартирки на Гороховой улице и большую часть дня проводит на своем любимом диване, искренне полагая, что «добрые люди должны жить в покое и бездействии». Но когда в жизнь Ильи Ильича приходит любовь, он делает попытку изменить свой образ жизни… Это история о чистом, по-детски наивном человеке, пытающемся найти свое место в мире и при этом не потерять себя. Режиссер Андрей Ведмецкий», — поделились в пресс-службе.
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