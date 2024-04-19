Юный житель Павловского Посада во второй раз вышел в финал телешоу «Кондитер. Дети»

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14-летний Матвей Колобанов из Павловского Посада стал финалистом в третьем сезоне кулинарного телешоу «Кондитер. Дети» с Ринатом Агзамовым и Ольгой Вашуриной, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Матвей проявляет любовь к готовке с раннего детства. Своё первое блюдо – яичницу — он приготовил в три года. А в семь лет испёк свой первый торт. В кулинарном шоу работы Матвея получили высокую оценку от звёздного жюри», — говорится в сообщении.Отмечается, что это не первый успех Матвея в кулинарных конкурсах. Ранее он принимал участие во втором сезоне шоу «Кондитер. Дети» и тоже сумел выйти в финал.
Сейчас мальчик печёт торты для друзей и знакомых, изучает кулинарную литературу и проходит мастер-классы у знаменитых кондитеров. Увлечение мальчика активно поддерживает его мама Марина. Сам Матвей уверен, что участие в кулинарном шоу — только начало его профессионального пути.
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