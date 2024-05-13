На турнире по дзюдо в Павловском Посаде сразились ребята из Белгородской области и ДНР

Командный турнир по дзюдо на Кубок главы состоялся во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, его участниками стали ребята разных округов Подмосковья, а также из Белгородской области, ДНР и Беларуси, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.