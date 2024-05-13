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На турнире по дзюдо в Павловском Посаде сразились ребята из Белгородской области и ДНР

13 мая 2024, 10:21
Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Командный турнир по дзюдо на Кубок главы состоялся во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, его участниками стали ребята разных округов Подмосковья, а также из Белгородской области, ДНР и Беларуси, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По итогам соревнований первое место заняла команда из Старого Оскола (Белгородская область), на второе место вышла команда из Республики Беларусь, а третье место разделили команды из Электростали и Орехово-Зуевского городского округа. Кроме того, специальный приз — за волю к победе — получили ребята из ДНР», — говорится в сообщении.
Юных спортсменов поблагодарил за участие в турнире глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.



«Желаю новых побед и достижения всех намеченных целей!» — добавил Семёнов.
Все участники турнира, а также тренеры и почётные гости спортивного мероприятия получили памятные подарки.

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#днр
«Русский Халк» из Люберец побил рекорды страны и мира по сценическому экстриму
13 мая 2024, 10:40

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам из Люберец Сергей Агаджанян установил парный рекорд страны и планеты по сценическому экстриму. Силач выступил на площадке ВДНХ «Спортивная Россия» на выставке-форуме «Россия», сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Русский Халк» в паре с сибиряком Юрием Колмаковым за 12 минут 47 секунд разрушили суммарно 79 предметов – грелки, колоды карт, стальные стержни, походные миски и сковородки. Это новый рекорд России и мира по сценическому экстриму.
«Поздравляю всех наших соотечественников с великим праздником – Днём Победы. Наш новый рекорд – дань памяти тем, кто ценой своих жизней подарил нам мирное небо над головой. Благодарю всех за поддержку и помощь в подготовке к рекорду», – сказал Агаджанян.
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля «Богатыри на международной выставке-форуме «Россия».

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#московская область
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Беленов раскрыл секрет спортивного долголетия
Беленов объяснил спортивное долголетие любовью к футболу
08 мая 2024, 18:18

Фото: РИА Новости/Виталий Невар

Голкипер «Факела» Александр Беленов, которому скоро исполнится 38 лет, рассказал, что ему удаётся сохранять спортивную форму благодаря любви к футболу.
«В чём секрет? Я еще и не старый. Если брать полевых игроков, то им нужно много бегать, много силовых тренировок. У меня чуть другая задача. Никакого секрета нет – я просто люблю футбол. Без футбола никак, даже в отпуске», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Беленов.

Ранее футбольный тренер Валерий Непомнящий высказал мнение об отсутствии форварда Артёма Дзюбы в основе «Локомотива». По его словам, команде очень сложно судить, потому что никто не знает ситуации изнутри. При этом Дзюба получил травму, и команда несколько матчей провела без него, напомнил Непомнящий.

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#спорт
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#футбол
#мнение
#спортсмены
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Тренер Рианчо назвал Дзюбу легендой российского футбола
08 мая 2024, 18:05

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо заявил, что футболист Артём Дзюба является легендой отечественного спорта и, в частности, ЧМ-2018.
«Не знаю, в какой сейчас форме Дзюба и с чем связаны его проблемы в «Локомотиве». Наверное, более молодые игроки выигрывают у него конкуренцию — это естественный процесс. Но Дзюба — легенда российского футбола и ЧМ-2018. Без него Россия вряд ли бы прошла Испанию в 1/8 финала. Карьеру Дзюбы можно назвать успешной», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Рианчо.

Ранее бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников заявил, что 35-летний форвард Артём Дзюба является лучшим нападающим команды на данный момент. По его мнению, спортсмен хорошо играет корпусом и головой, и команде он очень полезен.

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#спорт
#тренер
#спортсмен
#футбол
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Подмосковные баскетболисты стали призёрами всероссийских соревнований среди юношей
08 мая 2024, 13:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Бронзовую медаль всероссийских соревнований среди юношей до 15 лет имени И. Едешко завоевала команда спортшколы Павловского Посада, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В матче за третье место баскетболисты из Павловского Посада победили сборную спортшколы олимпийского резерва №2 «Ювента» из Тольятти со счётом 71:69. Победный мяч забросил защитник Егор Лясников менее чем за секунду до финальной сирены», — говорится в сообщении.
В министерстве также отметили, что представитель Московской области Кирилл Вихрев вошёл в пятёрку лучших спортсменов турнира. Соревнования проводились в Краснодаре.

Ранее сообщалось, что Новый сезон велозаездов Gran Fondo в Подмосковье стартует 12 мая гонкой в Лотошине.

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#спорт
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#минспорта мо
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В Лотошине 12 мая состоится гонка сезона велозаездов Gran Fondo
08 мая 2024, 11:56

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Новый сезон велозаездов Gran Fondo в Подмосковье стартует 12 мая гонкой в Лотошине. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Gran Fondo — это серия шоссейных велосипедных заездов, которая объединяет на одной трассе профессионалов и любителей велоспорта. Начало мероприятия 12 мая в 9:30.

«Традиционно на выбор участникам предложены три дистанции: 27, 52 и 103 км. Разная протяженность позволяет подобрать для себя оптимальный старт как новичкам, так и опытным спортсменам. На финише всех любителей велоспорта ждет медаль спортивного события, а победители и призеры получат памятные подарки от организаторов», — подчеркнули в пресс-службе.

Стоит отметить, что следующий забег сезона пройдет 2 июня в Волоколамске. Полный список заездов ​можно найти на официальном сайте проекта.

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На старт эстафеты ко Дню Победы в Орехово-Зуеве вышли более 400 человек
07 мая 2024, 22:41

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Участниками легкоатлетической эстафеты в Орехово-Зуевском городском округе стали около 400 любителей спорта и активного образа жизни. Соревнования прошли в преддверии Дня Победы, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Эстафета проходила на стадионах городского округа в Орехово-Зуеве, Ликино-Дулёве и Куровском. На стадионе Знамя Труда соревновались около 30 команд учащихся школ, техникумов, колледжей и университета. По итогам эстафеты среди школ победителями стали представители СОШ № 12. Команда СОШ № 16 заняла второе место, а спортсмены из СОШ №22 – третье», – говорится в сообщении.
Среди профессиональных и высших учебных заведений сильнейшими оказались учащиеся Ликино-Дулёвского профессионального колледжа. Серебряными призёрами стали студенты Московского областного медицинского колледжа №3, а команда ГГТУ заняла третью ступень пьедестала.

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#московская область
#подмосковье
#лёгкая атлетика
#спортсмены
#день победы
#минспорт мо
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Власти обсудят смену главы Минспорта РФ
РБК: власти обсудят смену главы Минспорта РФ
07 мая 2024, 19:07

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В РФ обсуждается смена главы Минспорта России, исполняющий обязанности Олег Матыцин может покинуть свой пост. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
По данным источника РБК, который знаком с ситуацией, действительно рассматривается смена главы Минспорта. Уточняется, что Олег Матыцин может не войти в состав нового правительства.

Олег Матыцин возглавил спортивное министерство в январе 2020 года. Он множество раз высказывался в поддержку российских спортсменов, которые имеют возможность выступить на Олимпиаде 2024 в Париже.

Напомним, сегодня, 7 мая, Владимир Путин официально вступил в должность президента России на шестилетний срок. После инаугурации президента РФ Владимира Путина правительство сложило свои полномочия.

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#минспорта
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#спортсмены
#цфо
#рф
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Тренер «Рубина» Рахимов оценил последствия шутки Безрукова
Тренер «Рубина» Рахимов заявил об отсутствии влияния шутки на команду
07 мая 2024, 17:53

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов заявил, что шутка полузащитника казанцев Руслана Безрукова о якобы «вознаграждении от «Краснодара» за победу над «Зенитом» никак не скажется на команде.
«Считаю ли я, что история с Безруковым негативно повлияет на общение игроков и тренеров с прессой? Нет, никак не скажется, нормальным будет общение, как и раньше», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Рахимов.

До этого шутка Безрукова, сказанная спортсменом после матча с «Зенитом», вызвала общественный резонанс, а после интервью было открыто дело в комитете по этике по поводу этого высказывавания.

Ранее бразильский футболист, полузащитник клуба «Краснодар» Кади Боржес заявил, что его клуб будет до конца бороться за чемпионство в РПЛ, отставание от первого места – всего четыре очка.

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#спорт
#клуб
#рпл
#футболист
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Сенников объяснил, почему этот сезон провальный для ЦСКА
Сенников: ЦСКА упустил много очков
07 мая 2024, 17:37

Фото: iStock/Antonio_Diaz

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников высказал мнение о том, что этот сезон стал провальным для ЦСКА из-за упущенных им очков.
«Для ЦСКА этот сезон можно назвать провальным. Армейцы упустили много очков. Не сказал бы, что по игре они выглядят слабее других команд. Не хватает глубины состава, у защитников возникают проблемы, что влияет на результат. У ЦСКА ещё есть время, чтобы исправить турнирное положение. Армейцы могут попасть в пятерку, если выиграют все оставшиеся матчи», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Сенников.

По его мнению, команда может побороться за Кубок России, если не предпочтёт остаться на месте.

Ранее бывший вратарь ЦСКА, «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился, что разочаровался в «Краснодаре», поскольку тот потерял первенство на роль чемпиона в РПЛ.

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