На турнире по дзюдо в Павловском Посаде сразились ребята из Белгородской области и ДНР

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Командный турнир по дзюдо на Кубок главы состоялся во дворце спорта «Надежда» в Павловском Посаде, его участниками стали ребята разных округов Подмосковья, а также из Белгородской области, ДНР и Беларуси, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«По итогам соревнований первое место заняла команда из Старого Оскола (Белгородская область), на второе место вышла команда из Республики Беларусь, а третье место разделили команды из Электростали и Орехово-Зуевского городского округа. Кроме того, специальный приз — за волю к победе — получили ребята из ДНР», — говорится в сообщении.Юных спортсменов поблагодарил за участие в турнире глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семёнов.
«Желаю новых побед и достижения всех намеченных целей!» — добавил Семёнов.Все участники турнира, а также тренеры и почётные гости спортивного мероприятия получили памятные подарки.
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