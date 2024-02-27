В первый день весны в Коломне откроется выставка «Из тряпья золото»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
В Коломне 1 марта откроется выставка работ участников творческих мастерских проекта «Из тряпья золото». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Выставка будет работать в музее-лаборатории «Шелковая фабрика».
В рамках экспозиций будут представлены работы 19 дизайнеров, художников и ремесленников из 12 городов.
Стоит отметить, что ввставка юудет открыта для посещения до 15 апредя 2024 года.
Читайте также:
Подмосковье стало лауреатом премии Russian Travel Awards
«Вечерняя Москва» запустила проект о советских разведчиках
«Анатомия падения» получила премию «Сезар» как лучший фильм
В рамках экспозиций будут представлены работы 19 дизайнеров, художников и ремесленников из 12 городов.
«На рубеже 18–19 веков Коломна была «Русским Лионом», центром «шёлковой моды». Чтобы «творить из тряпья золото», коломенским купцам было недостаточно достичь технологического совершенства в производстве самых сложных и изысканных шёлковых тканей. Это — не просто история развития бизнеса и маркетинга. Это — способность предугадывать и формировать вкусы всей России на протяжении целой эпохи. Феномен коломенских тканей именно в создании универсальной национальной эстетики, в равной степени отзывавшейся разным сословиям, свободно существовавшей на пересечении стилей», — поделился куратор выставки Андрей Боровский.
Стоит отметить, что ввставка юудет открыта для посещения до 15 апредя 2024 года.
Читайте также:
Подмосковье стало лауреатом премии Russian Travel Awards
«Вечерняя Москва» запустила проект о советских разведчиках
«Анатомия падения» получила премию «Сезар» как лучший фильм
Мира Полтева