В первый день весны в Коломне откроется выставка «Из тряпья золото»

Канадский актёр Кеннет Митчелл, известный по ролям в фильмах «Капитан Марвел» и «Звездный путь: Дискавери», умер 24 февраля в возрасте 49 лет после того, как более пяти лет боролся с тяжелой болезнью Лу Герига (боковым амиотрофическим склерозом). О случившемся сообщила в социальных сетях семья артиста.