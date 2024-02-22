«Вечерняя Москва» запустила проект о советских разведчиках

«Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов. Причем, первым применил редкую технику – живопись на стекле, которую впоследствии довел до совершенства Александр Петров», — сказал Капков.