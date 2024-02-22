«Вечерняя Москва» запустила проект о советских разведчиках

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«Современные школьники и студенты предпочитают учиться чему-то новому через мультимедийный жанр. Мы стремимся к тому, чтобы просто и интересно рассказать нашим зрителям о сложных вещах. Фильмы о советских разведчиках — уникальная возможность узнать о людях, чья работа до сих пор хранится под грифом «совершенно секретно», — пояснила в беседе с «Вечерней Москвой» Голик.
Проект приурочен ко Дню защитника отечества. Кроме того, к празднику в зону СВО также доставили специальный выпуск «Петербургского дневника». Как передаёт издание, в номере рассказывается об основных событиях, а дети поздравили военнослужащих открытками, которые опубликованы в «Петербургском дневнике».
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