В Петербурге открылась фотовыставка «Мост в Китай»
Между Первым и Третьим Смоленскими мостами в Линейном парке Санкт-Петербурга открылась фотовыставка «Мост в Китай», посвященная китайскому Новому году.
На выставке представлены снимки, сделанные в Шанхае, Гуанчжоу, Иу и Ханчжоу, в которых отражена культура и быт современного Китая. Всего в экспозицию вошло более 40 работ, автором которых является журналист издания «Петербургский дневник» Дмитрий Сермяжко.
«Минувшей ночью в исторической части Петербурга, у стен Петропавловской крепости, был дан старт китайскому Новому году. Я уверен, что эта выставка станет дополнительным мостом в Китай. И многие туристы захотят увидеть это своими глазами», — отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.
Отмечается, что место для выставки в Линейном парке выбрали не случайно — именно в Василеостровском районе на сегодняшний день проживает порядка пяти тысяч граждан Китая.
Экспозиция является важным событием в укреплении дружбы между народами. Посетить ее можно до 23 марта включительно.
Тем временем директор Института стран Азии и Африки МГУ, востоковед Алексей Маслов рассказал Агентству городских новостей «Москва», что популярность празднования китайского Нового года в России связана с похожим восприятием жизни и отдыха у двух народов.
«Во-первых, и русские, и китайцы вообще любят праздновать. И Россия, и Китай привыкли сначала неделю расслабляться перед праздниками, а потом ещe неделю выходить из этого состояния. Можно над этим смеяться, но такая душа — и у русских, и у китайцев — во многом похожая», — отметил Маслов.
По его словам, праздник и для России, и для Китая — это не просто время для покупок, а для общения с родственниками и друзьями. Люди стараются выключиться из гонки повседневной жизни и прожить какой-то другой отрезок времени. В этом смысле мы действительно очень похожи, заключил эксперт.