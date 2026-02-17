В Петербурге открылась фотовыставка «Мост в Китай»

17 февраля 2026, 11:41

Фото: iStock/efired

Между Первым и Третьим Смоленскими мостами в Линейном парке Санкт-Петербурга открылась фотовыставка «Мост в Китай», посвященная китайскому Новому году.





На выставке представлены снимки, сделанные в Шанхае, Гуанчжоу, Иу и Ханчжоу, в которых отражена культура и быт современного Китая. Всего в экспозицию вошло более 40 работ, автором которых является журналист издания «Петербургский дневник» Дмитрий Сермяжко.





«Минувшей ночью в исторической части Петербурга, у стен Петропавловской крепости, был дан старт китайскому Новому году. Я уверен, что эта выставка станет дополнительным мостом в Китай. И многие туристы захотят увидеть это своими глазами», — отметил главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов.

«Во-первых, и русские, и китайцы вообще любят праздновать. И Россия, и Китай привыкли сначала неделю расслабляться перед праздниками, а потом ещe неделю выходить из этого состояния. Можно над этим смеяться, но такая душа — и у русских, и у китайцев — во многом похожая», — отметил Маслов.