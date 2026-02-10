Заячий остров Петербурга начали украшать к китайскому Новому году

10 февраля 2026, 15:24

Фото: iStock/Lidia Efimova

На стрелке Заячьего острова в Санкт-Петербурге мастера из Китая начали устанавливать тематические фигуры и фонарики к китайскому Новому году.





Так, в числе украшений оказались фигуры красной лошади — символа наступающего года по китайскому календарю, а также феникса и дракона. Их в Петербург привезли из провинции Сычуань.





«Они из города, который является родиной китайских фонариков», — пояснили «Петербургскому дневнику» мастера.