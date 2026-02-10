Заячий остров Петербурга начали украшать к китайскому Новому году
На стрелке Заячьего острова в Санкт-Петербурге мастера из Китая начали устанавливать тематические фигуры и фонарики к китайскому Новому году.
Так, в числе украшений оказались фигуры красной лошади — символа наступающего года по китайскому календарю, а также феникса и дракона. Их в Петербург привезли из провинции Сычуань.
«Они из города, который является родиной китайских фонариков», — пояснили «Петербургскому дневнику» мастера.
Установку фигур планируется завершить к 16 февраля. В 2026 году Китайский Новый начнут отмечать 17 февраля, а закончат 3 марта. Все это время украшения будут находиться на стрелке Заячьего острова.