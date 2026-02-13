Музыканты из России выступили в эфире новогоднего шоу Китая при поддержке RT
Российская музыкальная группа из Сибири выступила в прямом эфире новогоднего шоу в Китае при поддержке RT.
По данным RT, сибирский коллектив OTYKEN на телеканале Hunan TV исполнил песню совместно с китайским артистом Лю Юем. Номер посвятили культурному наследию двух стран. Его продемонстрировали и на масштабном концерте в рамках специального сегмента от телеканала RT.
«Этот концерт стал в Китае абсолютным лидером телеэфира и соцсетей по рейтингам и охвату. Общее количество просмотров трансляции и цифровых платформ — свыше 4,6 млрд», — говорится в материале.
После этого ведущий концерта Хэ Цзюн призвал зрителей подписаться на аккаунты RT в китайских соцсетях. Кроме того, в шоу приняла участие и ведущая российского телеканала Алина Салионова. Она поведала китайским зрителям о новогодних традициях жителей России.