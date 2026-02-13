Музыканты из России выступили в эфире новогоднего шоу Китая при поддержке RT

13 февраля 2026, 19:27

Фото: iStock/YuliaBuchatskaya

Российская музыкальная группа из Сибири выступила в прямом эфире новогоднего шоу в Китае при поддержке RT.





По данным RT, сибирский коллектив OTYKEN на телеканале Hunan TV исполнил песню совместно с китайским артистом Лю Юем. Номер посвятили культурному наследию двух стран. Его продемонстрировали и на масштабном концерте в рамках специального сегмента от телеканала RT.





«Этот концерт стал в Китае абсолютным лидером телеэфира и соцсетей по рейтингам и охвату. Общее количество просмотров трансляции и цифровых платформ — свыше 4,6 млрд», — говорится в материале.