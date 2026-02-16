На стрелке Заячьего острова в Петербурге открыли выставку сычуаньских фонарей
В Санкт-Петербурге на стрелке Заячьего острова у Петропавловской крепости в торжественной обстановке открыли выставку сычуаньских фонарей, посвященную китайскому Новому году.
На празднике символическую кнопку «пуск» нажал председатель Комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев. В этот момент загорелись фонари, а также красная подсветка Дворцового моста, делового комплекса «Лахта Центр» и Санкт-Петербургской телевизионной башни.
«Мы празднуем китайский Новый год уже 12 лет подряд, и каждый раз стараемся привнести нечто новое для жителей нашего города. В этом году мы зажгли китайские фонари, за что надо сказать спасибо городу Цзыгун. Совместные праздники — это еще один показатель искренней дружбы между Россией и Китаем», — приводит «Петербургский дневник» слова Григорьева.
На выставке представлены 10 уникальных световых фигур панд, дракона и красных лошадей. Работать она будет до 28 февраля. Посетить экспозицию можно бесплатно.
В этом году китайский Новый год начнут отмечать 17 февраля, а закончат 3 марта. Его символом в 2026 году стала Красная Огненная Лошадь.