На стрелке Заячьего острова в Петербурге открыли выставку сычуаньских фонарей

16 февраля 2026, 13:04

Фото: iStock/yulenochekk

В Санкт-Петербурге на стрелке Заячьего острова у Петропавловской крепости в торжественной обстановке открыли выставку сычуаньских фонарей, посвященную китайскому Новому году.





На празднике символическую кнопку «пуск» нажал председатель Комитета по внешним связям Петербурга Евгений Григорьев. В этот момент загорелись фонари, а также красная подсветка Дворцового моста, делового комплекса «Лахта Центр» и Санкт-Петербургской телевизионной башни.





«Мы празднуем китайский Новый год уже 12 лет подряд, и каждый раз стараемся привнести нечто новое для жителей нашего города. В этом году мы зажгли китайские фонари, за что надо сказать спасибо городу Цзыгун. Совместные праздники — это еще один показатель искренней дружбы между Россией и Китаем», — приводит «Петербургский дневник» слова Григорьева.