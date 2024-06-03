В Петербурге открылась новая смотровая площадка на базе «Ленфильма»

В первые два дня июня в Московской области прошли очередные концерты фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. Выступления танцевальных команд в Красногорске, Одинцове, Домодедове, Люберцах, Видном, Подольске и Чехове посетили более 15 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.