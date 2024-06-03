В Петербурге открылась новая смотровая площадка на базе «Ленфильма»

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«Это уникальная смотровая площадка, потому что с неё открывается историческая панорама со всеми главными достопримечательностями Санкт-Петербурга и вид не портят разные «случайные» крыши», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» куратор экскурсионного направления студии «Ленфильм» Леонид Суханов.
Ранее сообщалось, что в городском округе Ступино Московской области торжественно открыли новое место отдыха – сквер на Преображенском проспекте.
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