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В Петербурге открылась новая смотровая площадка на базе «Ленфильма»

03 июня 2024, 19:59
Фото: iStock/Medvedkov

Фото: iStock/Medvedkov

В Санкт-Петербурге на крыше 10-го корпуса «Ленфильма» открылась новая смотровая площадка.
Теперь почти 30 м можно будет увидеть все значимые достопримечательности Санкт-Петербурга.

«Это уникальная смотровая площадка, потому что с неё открывается историческая панорама со всеми главными достопримечательностями Санкт-Петербурга и вид не портят разные «случайные» крыши», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» куратор экскурсионного направления студии «Ленфильм» Леонид Суханов.



Ранее сообщалось, что в городском округе Ступино Московской области торжественно открыли новое место отдыха – сквер на Преображенском проспекте.

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Красногорский коллектив «Иллюзия» стал победителем фестиваля «Город танцует в парках»
03 июня 2024, 13:18

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Танцевальный коллектив «Иллюзия» - победитель отборочного этапа фестиваля «Город танцует в парках» в Красногорске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» в Красногорске прошел в выходные.

«Танцевальную битву оценивало компетентное жюри в лице хореографа, заслуженного артиста России, художественного руководителя фестиваля Егора Дружинина и победителя 4 сезона проекта «Танцы» хореографа Виталия Уливанова. Победителями по итогам отборочного тура была признана хореографическая студия «Иллюзия» из Красногорска.Поздравляем наш коллектив и их руководителя с заслуженной победой! Желаем дальнейших творческих успехов, ярких номеров, эмоциональных выступлений и бурных аплодисментов!», — поделились в пресс-службе.

На главной сцене Городского парка за звание сильнейших боролись танцевальные коллективы Красногорска, Мытищ и Химок.

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#красногорск
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В Павловском Посаде проведут Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства
03 июня 2024, 12:10

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г. о.

В Павловском Посаде 9 июня состоится XVIII Международный Бывалинский фестиваль кузнечного искусства. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Для гостей праздника подготовили концертную программу, мастер-классы по рисованию, кузнечному и гончарному делу. В 8 утра начнутся Божественная литургия и праздничный молебен. В полдень своё мастерство продемонстрируют воспитанники школы дзюдо «Никита». Мастер-класс по колокольному звону стартует в 14 часов», – говорится в сообщении.
Хуторское казачье общество им. Дмитрия Донского проведёт мастер-классы по владению шашкой, сборке-разборке автомата, тактической медицине и первой помощи. В 17 часов гостей фестиваля ждут выступление конноспортивного клуба «Готфы» и катание на лошадях.

Как отметили в администрации, посетители фестиваля смогут побывать на выставке-продаже швейных изделий мастерской «Шмель» и ярмарке, а также принять участие в акции «Письмо солдату».

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Концерты фестиваля «Город танцует в парках» за выходные собрали более 15 тыс. человек

Премьера спектакля «Метель» пройдет в Красногорске к юбилею А.С. Пушкина

В Шатуре провели фестиваль для детей «Город профессий»
#павловский посад
#фестиваль
#культура
#казаки
#подмосковье
#московская область
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Концерты фестиваля «Город танцует в парках» за выходные собрали более 15 тыс. человек
03 июня 2024, 11:59

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В первые два дня июня в Московской области прошли очередные концерты фестиваля современного танца «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. Выступления танцевальных команд в Красногорске, Одинцове, Домодедове, Люберцах, Видном, Подольске и Чехове посетили более 15 тыс. человек, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
Финалистами стали хореографическая студия «Иллюзия» (Красногорск), школа танцев «Акварель Dance» (Мытищи), академия спорта и творчества «Красная ZвезДА» (Власиха), школа современного танца «ТанцеТория» (Одинцово), ансамбль танца «Соловей» школы танцев Tropicana Dance (Домодедово), танцевальный коллектив «Отражение» (Люберцы), танцевальная команда PDF (Ленинский), коллектив B-Fly Effect (Подольск) и команда Right Move студии танца Hot Dance Community (Чехов).

В концертной программе выступили участники телешоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ Герман Рамазанов, сёстры Михайлец, Виталий Савченко, Софа и другие. Вели концерты актёры Светлана Камынина и Валерия Федорович.

Как напомнили в ведомстве, фестиваль продлится до 16 июня и завершится гала-концертом в сентябре. Об этом и других событиях программы «Лето в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.

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#минкульттуризма мо
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#искусство
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Премьера спектакля «Метель» пройдет в Красногорске к юбилею А.С. Пушкина
03 июня 2024, 11:35

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В Подмосковье 14 июня состоится премьера спектакля «Метель» к юбилею А.С. Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
Премьера пройдет в красногорском культурно-досуговом комплексе «Подмосковье».

«Вновь и вновь мы обращаемся к классическим произведениям, и принципиально важным для нас остается бережное отношение к слову великих авторов. Наш спектакль «Метель» объединил несколько рассказов из цикла «Повести покойного Ивана Петровича Белкина» Александра Пушкина: здесь много музыки и сценического движения, но минимум декораций и спецэффектов, а значит, актеру не за что спрятаться. Актер остается наедине с литературным текстом автора и зрителем. «Метель» с ее жизненным сюжетом, эскизно очерченными характерами и романтической обстановкой – настоящая проверка на «профессиональную прочность» и уровень актерского мастерства», – поделился основатель Академии Никита Михалков.

Начало спектакля в 19:00. Попасть ​на мероприятие смогут все желающие по предварительной регистрации.

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В Шатуре провели фестиваль для детей «Город профессий»
03 июня 2024, 09:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фестиваль «Город профессий» организовали в городском парке имени Гагарина в Шатуре в День защиты детей, ребята смогли попробовать себя в различных профессиях, получили записи в трудовые книжки и даже заработали на подарки, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Гостям праздника были предложены профессии художника, учёного, графического дизайнера и радиоведущего: на «работе» предлагалось посмотреть в микроскоп, нарисовать картину и ответить на вопросы. За правильные ответы в «трудовые книжки» участников вносились записи», — говорится в сообщении.
Кроме того, для ребят провели несколько мастер-классов: по плетению маскировочных сетей и оказанию первой медицинской помощи, по лепке из глины и по игре на необычном музыкальном инструменте — ханге.

Самые активные участки фестивальных мероприятий получили детскую валюту — «рублята», которые потом можно было поменять на подарки. А творческие коллективы округа представили на сцене парка свои игровые программы.

Кроме того, всех гостей праздника угостили мороженым: его ребятам подарил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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#день защиты детей
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В Электростали пройдёт благотворительный фестиваль в пользу животных из приютов
31 мая 2024, 22:45

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Электростали 1 июня пройдёт благотворительный фестиваль «Стань ПЁСтрым!», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области. Это ежегодное мероприятие, где дети могут раскрыть свои таланты и привлечь внимание к проблеме животных из приютов.
Фестиваль организует благотворительный фонд помощи бездомным животным «Сень Сотен Крыльев», который работает на территории Подмосковья с 2021 года.
«Цели фестиваля – формирование позитивного отношения к приютам для животных и их обитателям; воспитание в детях ответственности, милосердия, желания помогать животным; поиск новых хозяев для собак и кошек из приютов. Кроме того, фонд ведёт активную просветительскую работу с детьми и молодежью», – говорится в сообщении.
За три года деятельности фонда фестивали помощи животным уже прошли в Павловском Посаде, Ногинске и Электростали.

Фестиваль стартует в полдень на площадке гипермаркета «Глобус». Гостей ждут анимационная программа, общение с животными и возможность взять питомца из приюта.

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#подмосковье
#московская область
#животные
#фестиваль
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#минкульттуризма мо
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В Подмосковье пройдут мероприятия к дню рождения А.С. Пушкина в парках
31 мая 2024, 11:52

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

В парках Подмосковья пройдут мероприятия, приуроченные к 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
«Пушкинская неделя», приуроченная к 225-летию поэта пройдет со 2 по 8 июня.

«Великий русский поэт Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года. В честь этого события в подмосковных парках подготовлена праздничная программа. В парке «Захарово» в Одинцове 2 июня с 11:00 посетителей ждут концертные и театрализованные программы, лекторий под открытым небом, творческие мастерские и арт-пространство. В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве 6 июня пройдет праздничная программа «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала». В концертной программе примут участие местные творческие коллективы. Помимо этого, посетители смогут принять участие в Пушкинском балу, квесте и литературном квизе», - поделились в пресс-служба министерства.

Полный список парков, в которых пройдут мероприятия можно найти на официальном сайте министерства.

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Названы время проведения и участники юбилейного фестиваля Чайковского в Клину
30 мая 2024, 21:48

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Музее-заповеднике П.И. Чайковского в Клину 21 июня стартует X Международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Этот проект – одно из главных летних культурных событий страны. Он реализуется в рамках программы «Лето в Подмосковье», сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Художественный руководитель фестиваля – Герой Труда России, народный артист СССР Юрий Башмет. В оргкомитет входят такие выдающиеся деятели искусства, как Денис Мацуев, Дмитрий Бертман, Владимир Федосеев, Александр Чайковский, Николай Цискаридзе, Евгений Миронов и другие. Постоянные участники проекта – ведущие музыкальные и драматические театры России, оперные и балетные артисты, представители академического и джазового искусства.
«Особенность фестиваля – проведение концертов под открытым небом. Музыканты выступят на открытой площадке Большой поляны Государственного мемориального музыкального музея-заповедника П. И. Чайковского. В этом году в программе фестиваля – восемь больших концертов разных жанров на Большой поляне музея-заповедника, а также концерт для жителей и гостей города в Клинской детской школе искусств им. П. И. Чайковского», – говорится в сообщении.
На сцене выступят Денис Мацуев, Симона Кермес, Евгений Миронов, Светлана Захарова, Александра Урсуляк, Игорь Бутман, Юрий Башмет, Пелагея, оркестр Государственного академического Большого театра, Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, Камерный ансамбль «Солисты Москвы», молодые музыканты – лауреаты международных конкурсов.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

Международная музыкальная академия для одарённых детей подготовит мастер-классы в рамках Общероссийской программы «Юрий Башмет — молодым дарованиям России». Также гости смогут посетить концерты стипендиатов губернатора Московской области и солистов Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета.

Фестиваль завершится 30 июня. Купить билеты можно на сайте музея.

Об этом и других событиях программы «Лето в Подмосковье» можно узнать на туристическом портале Московской области.

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В петербургской школе открылся музей писателя Виталия Бианки
30 мая 2024, 17:50

Фото: iStock/IKvyatkovskaya

В одной и школ Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие музея писателя Виталия Бианки.
Отмечается, что музей посвящён не только самому творчеству писателя, но и природе: ребята смогут вести проектную и исследовательскую деятельность по изучению экологии.

«В новом учебном году ребят ждут Всероссийские «Бианковские чтения», конкурс юных экскурсоводов, краеведов и генеалогов, экологические акции от «Движения первых», – рассказали «Петербургскому дневнику» в самой школе.

В то же время в Кемерове скоро откроется госпитальная школа при кардиоцентре. Начало работы запланировано на 1 июня. Как передаёт «Сiбдепо», в учебном заведении будут учиться школьники-пациенты Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье начнёт работать новая станция для занятия сапбордингом.

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