В петербургской школе открылся музей писателя Виталия Бианки

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В одной и школ Санкт-Петербурга состоялось торжественное открытие музея писателя Виталия Бианки.
Отмечается, что музей посвящён не только самому творчеству писателя, но и природе: ребята смогут вести проектную и исследовательскую деятельность по изучению экологии.
В то же время в Кемерове скоро откроется госпитальная школа при кардиоцентре. Начало работы запланировано на 1 июня. Как передаёт «Сiбдепо», в учебном заведении будут учиться школьники-пациенты Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье начнёт работать новая станция для занятия сапбордингом.
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«В новом учебном году ребят ждут Всероссийские «Бианковские чтения», конкурс юных экскурсоводов, краеведов и генеалогов, экологические акции от «Движения первых», – рассказали «Петербургскому дневнику» в самой школе.
В то же время в Кемерове скоро откроется госпитальная школа при кардиоцентре. Начало работы запланировано на 1 июня. Как передаёт «Сiбдепо», в учебном заведении будут учиться школьники-пациенты Кузбасского клинического кардиологического диспансера имени академика Л.С. Барбараша.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье начнёт работать новая станция для занятия сапбордингом.
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Мелисса Тимофеева