В Волоколамске открыли памятник заслуженному работнику культуры РСФСР Кожемяко

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Памятник Антонине Кожемяко торжественно открыли в селе Ярополец. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Событие приурочено к 100-летию со дня рождения Заслуженного работника культуры РСФСР и почётного гражданина Волоколамского района.
В мероприятии приняли участие руководители Межрегиональной общественной организации «Кремль», выпускники Московского высшего общевойскового командного училища, почётные жители Волоколамска, яропольчане и представители администрации округа.
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«Трудовой путь Антонины Кожемяко начался с 15 лет на кондитерской фабрике «Большевичка» в Москве, с марта 1940 года по октябрь 1941 года работала в Волоколамской типографии. Летом 1941 года она возглавила 150 женщин трудового фронта, которые рыли противотанковые окопы. После освобождения села от гитлеровской оккупации книжку за книжкой, Антонина Павловна возродила Ярополецкую библиотеку», — подлились в пресс-службе администрации.
В мероприятии приняли участие руководители Межрегиональной общественной организации «Кремль», выпускники Московского высшего общевойскового командного училища, почётные жители Волоколамска, яропольчане и представители администрации округа.
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Мира Полтева