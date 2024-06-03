В Ступине по просьбам жителей на месте пустыря открыли сквер

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В городском округе Ступино торжественно открыли новое место отдыха – сквер на Преображенском проспекте. Его благоустроили по просьбе жителей микрорайона Новое Ступино, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
«Раньше здесь был пустырь, а сейчас это красивое и обустроенное место с множеством активностей для детей и взрослых. В сквере установлены современные малые архитектурные формы, освещение, предусмотрено специальное покрытие, сооружена сцена. Надеемся, что сквер станет местом притяжения и отдыха не только для жителей, но и гостей региона», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Для культурно-массовых мероприятий рядом со сквером открыт филиал Дома культуры и отдыха. В нём работают кружки и секции для детей, проходят занятия «Активного долголетия». Во время открытия сквера для гостей прошли выступления творческих коллективов, шоу мыльных пузырей, мастер-классы и дискотека.
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Лора Луганская