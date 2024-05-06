В Петербурге открылась выставка «День Победы»

Фото: iStock/Александр Гальперин
В Санкт-Петербургском союзе художников открылась экспозиция, посвящённая Дню Победы.
Отмечается, что на выставке приставлено более 300 работ, включая живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное искусство, керамику, иконопись, а также публикации искусствоведов.
Кроме того, в Санкт-Петербурге может появится музей ретроавтомобилей. Его намерен открыть кинопродюсер и коллекционер Александр Толчинский, в собрании которого уже около 50 экспонатов.
Ранее в Химках Московской области открылась выставка «Величие: страна и люди», где 87 художников региона представили свои работы, посвящённые России.
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«Во все времена наши художники, как на фронте, так и в тылу, проявляли чудеса мужества и героизма. Поэтому в этом году у нас параллельно проходят две выставки: традиционная «День Победы» и мемориальная «О простом и важном», посвящённая творчеству Александра Федорова. Он не смог остаться в стороне и добровольцем ушел на СВО. Александр погиб в марте 2024 года», – прокомментировал в беседе с RuNews24 первый зампред правления Санкт-Петербургского союза художников Пётр Конош.
Кроме того, в Санкт-Петербурге может появится музей ретроавтомобилей. Его намерен открыть кинопродюсер и коллекционер Александр Толчинский, в собрании которого уже около 50 экспонатов.
«В моём музее ретротехники будут тематические инсталляции, как будто застывшие кадры из советских фильмов. Здесь всё можно будет трогать, сидеть в салонах. Основное отличие моих автомобилей в том, что я их перекрашиваю в цвета candy. Мне хочется, чтобы детский глаз радовался. Чтобы стояли не блеклые серые автомобили, а чтобы они выглядели, как игрушка» – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Толчинский.
Ранее в Химках Московской области открылась выставка «Величие: страна и люди», где 87 художников региона представили свои работы, посвящённые России.
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Мелисса Тимофеева