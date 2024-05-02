В Серпухове продлили работу выставки «Маковские. Константин и Владимир»

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области
Выставку «Маковские. Константин и Владимир» продлили до 11 августа 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.
В в рамках выставки представлены полотна из ведущих федеральных музеев России: Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и ГМИИ имени А. С. Пушкина.
Стоит отметить, что в рамках выставки желающие также могут посетить лекции, мастер-классы и беседы для школьников.
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«Выставка собрала работы всех циклов братьев Маковских: Константина и Владимира. Экспозиция разделена на две части, представляющие линии каждого из братьев. В центральном зале выставки воссоздан образ «дома Маковских» и «чтения в близком кругу». Еще одно название выставки — «Живописное прочтение» дает отсылку зрителю к повествовательности образов, созданных художниками», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в рамках выставки желающие также могут посетить лекции, мастер-классы и беседы для школьников.
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Мира Полтева