В Петербурге открылась выставка «Вера в Победу!»

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На выставке представлены фотографии, документы, награды, книги, различные артефакты. На открытии мероприятия были вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский, заслуженный мастер спорта СССР Галина Зыбина, директор Государственного музея спорта Александр Дубинин, и председатель Общественного совета при Комитете по физической культуре и спорту, главный редактор издания «Петербургский дневник» Кирилл Смирнов.
Ранее сообщалось, что в музее Владимира Набокова СПбГУ в Санкт-Петербурге 29 января откроется выставка «Тайный узор в явной судьбе», посвящённая первой дипломированной лётчице России Лидии Зверевой.
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