В Петербурге открылся XV международный фестиваль «Опера — всем»
В Санкт-Петербурге 12 июля состоялось открытие XV международного фестиваля «Опера — всем», в рамках которого запланировано четыре оперных вечера на открытом воздухе. Впечатлениями о мероприятии поделилась автор блога «Питер с Виленой. Куда сходить в Петербурге» Вилена Киселева.
Напомним, стартовал фестиваль на Соборной площади Петропавловской крепости оперой Николая Римского-Корсакова «Псковитянка». Насладиться произведением можно было бесплатно.
«Побывала на открытии масштабного юбилейного фестиваля "Опера — всем" в Петропавловской крепости, и, если откровенно, мурашки бежали с первых нот! Слушать грандиозную классику под открытым небом в декорациях любимого города — это совершенно особенные эмоции», — приводит «Петербургский дневник» слова Киселевой.
Она добавила, что подобное мероприятие уже стало важнейшей традицией для Петербурга, в рамках которого жители и гости города могут бесплатно приобщиться к высокому искусству. В рамках фестиваля еще состоится три оперных вечера. Так, 17 июля над Елагиноостровским дворцом прозвучит опера Дмитрия Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», 21 июля на плацу перед Гатчинским дворцом представят оперу Гаэтано Доницетти «Лючия ди Ламмермур», заключительным станет произведением «Бал-маскарад» Джузеппе Верди на Парадном плацу Екатерининского дворца ГМЗ «Царское Село» 25 июля.
Блогер призвала всех, у кого есть возможность, обязательно посетить «Оперу — всем» и насладиться магией музыки и архитектуры.