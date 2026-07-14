В Петербурге открылся XV международный фестиваль «Опера — всем»

14 июля 2026, 14:51

Фото: iStock/SergeyVButorin

В Санкт-Петербурге 12 июля состоялось открытие XV международного фестиваля «Опера — всем», в рамках которого запланировано четыре оперных вечера на открытом воздухе. Впечатлениями о мероприятии поделилась автор блога «Питер с Виленой. Куда сходить в Петербурге» Вилена Киселева.





Напомним, стартовал фестиваль на Соборной площади Петропавловской крепости оперой Николая Римского-Корсакова «Псковитянка». Насладиться произведением можно было бесплатно.





«Побывала на открытии масштабного юбилейного фестиваля "Опера — всем" в Петропавловской крепости, и, если откровенно, мурашки бежали с первых нот! Слушать грандиозную классику под открытым небом в декорациях любимого города — это совершенно особенные эмоции», — приводит «Петербургский дневник» слова Киселевой.