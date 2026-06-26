В Петербурге оценили прздник «Алые паруса»
Представитель ЗакСа Барышников: «Алые паруса» стали визитной карточкой Петербурга
Праздник «Алые паруса» для выпускников является очень зрелищным и трогательным и давно стал визитной карточкой города. Так считает представитель Законодательного собрания при правительстве Санкт-Петербурга Михаил Барышников.
Он признался, что сам присутствовал на празднике всего один раз. Тем не менее Барышников отметил, что это грандиозное событие заходит в каждый дом через СМИ и рассказы очевидцев.
«Это, безусловно, очень зрелищный и трогательный праздник, давно ставший визитной карточкой Санкт-Петербурга. "Алые паруса" — символ надежды и чуда, которое обязательно случится», — приводит «Вечерний Санкт-Петербург» слова Барышникова.
Напомним, главный праздник выпускников в Санкт-Петербурге пройдет в ночь с 27 на 28 июня. Впервые «Алые паруса» провели 27 июня 1968 года. В тот день учащиеся ленинградских школ увидели на Неве бригантину с алыми парусами, которая стала главным символом праздника. В 1979 году традицию прервали и возобновили только 24 июня 2005 года.