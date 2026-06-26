В Петербурге оценили прздник «Алые паруса»

26 июня 2026, 22:20

Представитель ЗакСа Барышников: «Алые паруса» стали визитной карточкой Петербурга

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Праздник «Алые паруса» для выпускников является очень зрелищным и трогательным и давно стал визитной карточкой города. Так считает представитель Законодательного собрания при правительстве Санкт-Петербурга Михаил Барышников.





Он признался, что сам присутствовал на празднике всего один раз. Тем не менее Барышников отметил, что это грандиозное событие заходит в каждый дом через СМИ и рассказы очевидцев.





«Это, безусловно, очень зрелищный и трогательный праздник, давно ставший визитной карточкой Санкт-Петербурга. "Алые паруса" — символ надежды и чуда, которое обязательно случится», — приводит «Вечерний Санкт-Петербург» слова Барышникова.