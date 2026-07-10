Шоу «Поющие мосты» в Петербурге посвятят Дню начала Ленинградской битвы
Звуковое шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге в ночи на субботу и воскресенье будут посвящено памятным датам военной истории России. Жители и гости города услышат особую музыкальную программу.
Так, мероприятие посвятят Дню начала Ленинградской битвы и Дню воинской славы. В специальной программе прозвучат произведения российских композиторов, в том числе «Полтавский бой» Петра Чайковского, Симфония № 7 Дмитрия Шостаковича, Военный марш «Ленинград» Дмитрия Перцева и «Вечерняя песня» Василия Соловьева-Седого.
При этом разведение Дворцового моста традиционно пройдет под Гимн Великому городу Рейнгольда Глиэра, пишет «Петербургский дневник».
Шоу «Поющие мосты» проводят в Санкт-Петербурге с 2016 года. За эти годы его увидели более 20 миллионов гостей не только из России, но и со всего мира.
Читайте также: