В Петербурге появилась цифровая версия брига «Алые паруса»

25 июня 2026, 23:06

Фото: iStock/TatianaMironenko

В четверг, 25 июня, цифровая модель легендарного брига с «Алых парусов» появилась на 3D-карте Санкт-Петербурга в приложении Blink. Об этом рассказали разработчики программы.





В текущем году праздник «Алые паруса», посвященный всем выпускникам, пройдет в Петербурге в ночь с 27 на 28 июня. Завершится мероприятие проходом культового брига с красными парусами по акватории Невы. По словам специалиста Александра Шилова, все это можно будет наблюдать в смартфоне даже за тысячу километров от происходящего.





«Увидеть его в прямом эфире теперь смогут не только петербуржцы и участники фестиваля, но и миллионы россиян. К празднику в приложении Blink появилась 3D-модель корабля: впервые она стала динамичной», — пишет «Петербургский дневник».