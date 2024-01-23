Выставка ко Дню детских изобретений состоялась в Нахабино

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
В Нахабинской школе №3 прошла выставка, приуроченная к международному Дню детских изобретений. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В мероприятии приняли участие свыше 100 человек.
Все желающие смогли посмотреть и потрогать представленные на выставке модели. Также в рамках мероприятия показали видеоролик о профессии инженера и запустили самодельный квадрокоптер прямо на сцене актового зала.
Стоит отметить, что личные разработки были отмечены почётными грамотами и будут направлены на окружную выставку.
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«Представили разработки наших юных авиамоделистов клуба «Зигзаг». В ближайшее время у нас планируются большие выставки областного масштаба, где наши дети предоставят новые модели беспилотников, над которыми они работали», — рассказал руководитель детских технических авиамодельных клубов «Зигзаг» Андрей Кушнир.
Стоит отметить, что личные разработки были отмечены почётными грамотами и будут направлены на окружную выставку.
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Мира Полтева