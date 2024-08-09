В Петербурге отметят День физкультурника в рамках шоу «Поющие мосты»

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В Санкт-Петербурге в четь Дня физкультурника разведу Дворцовый мост под спортивный плейлист в рамках звукового шоу «Поющие мосты».
Отмечается, что в честь праздника в эту субботу в историческом парке Россия запланирована большая программа, где в том числе «Петербургский дневник» представит новый документальный фильм «Неолимпийские игры».
До этого «Известия» писали о традициях праздника, одним из основных традиций которого является проведение спортивных мероприятий и фестивалей, где люди могут приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Традиционно праздник отмечается спортсменами, тренерами, учителями физкультуры, студентами профильных вузов и колледжей и всеми гражданами, которые придерживаются здорового образа жизни.
Ранее сообщалось, что в Зарайске Московской области пройдёт яркое мероприятие, ставшее уже традицией летнего периода — «Праздник Изразца».
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До этого «Известия» писали о традициях праздника, одним из основных традиций которого является проведение спортивных мероприятий и фестивалей, где люди могут приобщиться к спорту и здоровому образу жизни. Традиционно праздник отмечается спортсменами, тренерами, учителями физкультуры, студентами профильных вузов и колледжей и всеми гражданами, которые придерживаются здорового образа жизни.
Ранее сообщалось, что в Зарайске Московской области пройдёт яркое мероприятие, ставшее уже традицией летнего периода — «Праздник Изразца».
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Мелисса Тимофеева