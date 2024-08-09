В Петербурге отметят День физкультурника в рамках шоу «Поющие мосты»

На 75-м году жизни скончался заслуженный артист РСФСР Александр Гусев. Об этом сообщили в Мурманском областном кукольном театре, которому актер отдал более 40 лет. Гусев родился в Чапаевске Самарской области. Окончив Горьковское театральное училище, он переехал в Мурманск.