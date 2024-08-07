На фестивале под Можайском представят реконструкцию Бородинского сражения

Фото: пресс-служба администрации Можайского г. о.
В Музее-заповеднике «Бородинское поле» 31 августа и 1 сентября проведут международный военно-исторический фестиваль «День Бородина» памяти русско-французского противостояния 1812 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Можайского городского округа.
«В субботу с 10 до 17 часов гостей ожидает интерактивная программа. На исторических местах расположения биваков русской и французской армий можно будет поучаствовать в различных активностях. В 15 часов начнутся торжественные мероприятия, посвящённые 185-летию основания Бородинского музея. Праздничный концерт продлится до 18 часов», – говорится в сообщении.В воскресенье с 10 до 17 часов будет проходить интерактивная программа для тех, кто не успел посетить фестиваль в субботу.
«Особенное мероприятие – показ мод двухвековой давности. С 11:00 до 11:45 пройдёт модное дефиле костюмов XIX века «Красота минувших эпох». А с полудня до 12:45 у Батареи Раевского состоится торжественный церемониал памяти павших в Бородинском сражении», – рассказали в администрации.Кульминацией памятного дня станет военно-историческая реконструкция боевых эпизодов Бородинского сражения. Она пройдёт на плац-театре за Батареей Раевского с 14:00 до 15:30.
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Лора Луганская