В Петербурге отметят День семьи, любви и верности на «Поющих мостах»

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В Санкт-Петербурге в ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 июля Дворцовый мост разведут под специальный плейлист, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.
Среди композиций, которые прозвучат во время шоу «Поющие мосты», будут увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Вальс-шутка» и вальс из кинофильма «Берегись автомобиля».
В то же время сообщается, что 5 июля отмечается Международный день трудоголика. Как пишет Общественная Служба Новостей, одной из традиций даты является празднование в кругу друзей и знакомых. Кроме этого, представители СМИ в этот день выражают благодарность ответственным и лучшим работникам.
Ранее сообщалось, что День ветеранов боевых действий отметили в подмосковном Волоколамске.
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«Мы всегда стремимся отражать в программе «Поющих мостов» значимые даты, поэтому не могли оставить без внимания такой важный праздник, как День семьи. Хочу напомнить, что 2024 год был объявлен президентом Годом семьи. Наш проект может стать отличным поводом собраться семьей и посмотреть на ночной Петербург», – приводит «Петербургский дневник» слова гендиректор информационно-издательского центра правительства Петербурга «Петроцентр», главного редактора издания Кирилла Смирнова.
В то же время сообщается, что 5 июля отмечается Международный день трудоголика. Как пишет Общественная Служба Новостей, одной из традиций даты является празднование в кругу друзей и знакомых. Кроме этого, представители СМИ в этот день выражают благодарность ответственным и лучшим работникам.
Ранее сообщалось, что День ветеранов боевых действий отметили в подмосковном Волоколамске.
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Мелисса Тимофеева