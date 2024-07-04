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В Петербурге отметят День семьи, любви и верности на «Поющих мостах»

04 июля 2024, 16:01
Фото: iStock/TPopova

Фото: iStock/TPopova

В Санкт-Петербурге в ночь с 5 на 6 и с 6 на 7 июля Дворцовый мост разведут под специальный плейлист, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности.
Среди композиций, которые прозвучат во время шоу «Поющие мосты», будут увертюра к опере «Руслан и Людмила», «Вальс-шутка» и вальс из кинофильма «Берегись автомобиля».

«Мы всегда стремимся отражать в программе «Поющих мостов» значимые даты, поэтому не могли оставить без внимания такой важный праздник, как День семьи. Хочу напомнить, что 2024 год был объявлен президентом Годом семьи. Наш проект может стать отличным поводом собраться семьей и посмотреть на ночной Петербург», – приводит «Петербургский дневник» слова гендиректор информационно-издательского центра правительства Петербурга «Петроцентр», главного редактора издания Кирилла Смирнова.



В то же время сообщается, что 5 июля отмечается Международный день трудоголика. Как пишет Общественная Служба Новостей, одной из традиций даты является празднование в кругу друзей и знакомых. Кроме этого, представители СМИ в этот день выражают благодарность ответственным и лучшим работникам.

Ранее сообщалось, что День ветеранов боевых действий отметили в подмосковном Волоколамске.

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В Павловском Посаде отметили День ветеранов боевых действий
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#семьи
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#петербург
#день семьи
Художник из Павловского Посада создаёт картины из дерева
04 июля 2024, 14:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Художник и скульптор из Павловского Посада Сергей Комаров работает в необычной технике — он вырезает свои картины-барельефы на деревянных досках, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Профессионально резьбой по дереву Сергей начал заниматься с 1985 года. Он член творческого союза художников России и Международной федерации художников», — отмечается в сообщении.
За годы творчества Сергей Комаров создал резные картины на библейские и античные сюжеты, его деревянные полотна находятся в частных коллекциях по всему миру. Новая картина Сергея Комарова — это жанровая сцена на пиратской шхуне. На её создание у автора ушёл год. Все элементы картины отличает высокая реалистичность и необычайная тонкость работы.

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#павловский посад
#художник
#картина
#культура
#искусство
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Музей истории русского платка и шали в Павловском Посаде открывается по новому адресу
04 июля 2024, 09:41

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Павловопосадский Музей истории русского платка и шали возобновит работу во вторник, 9 июля, по новому адресу — в здании Художественной галереи на площади Революции, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В новых стенах экспозиция музея не потеряла свою красоту, самобытность и актуальность. Посетители познакомятся с историей появления женского платка, особенностями этого предмета туалета, увидят платок во всём его многообразии», — говорится в сообщении.
В музее будут проводиться различные мастер-классы, интерактивные программы и квесты.

Адрес Музея истории русского платка и шали: город Павловский Посад, площадь Революции, дом №9/1. Музея будет работать со вторника по воскресенье.

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#павловский посад
#музей
#культура
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Число мигрантов, не сдавших экзамен по русскому языку, выросло десятикратно
Минобрнауки: процент не сдавших русский язык мигрантов вырос в 10 раз
03 июля 2024, 21:16

Фото: IStock/klerik78

С января по май 2024 года количество мигрантов, которые не сдали экзамен по русскому языку, увеличилось с 3% до 30%, сообщили журналистам INTERFAX.RU в пресс-службе Минобрнауки.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил повысить контроль за сдающими экзамены мигрантами. В частности, он предлагал обеспечить четкую видеофиксацию и повысить проходной балл в университетах. В ведомстве сообщили, что любые будущие изменения в порядок проведения экзамена не коснутся его содержательной части и не будут дискриминировать приезжих школьников.
«В принципе эти требования предъявляются к выпускникам девятых классов наших школ, к выпускникам одиннадцатых классов наших школ. То есть здесь никакой предвзятости к приезжим нет. Закон должен быть одинаков для всех», — отмечал Музаев.

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#мигрант
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Бесплатные автобусы перевозят участников фестиваля «Лето. Музыка. Музей»
03 июля 2024, 16:56

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Автобусы Мострансавто начали бесплатно перевозить участников и зрителей музыкального фестиваля «Лето. Музыка. Музей». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Шаттлы курсируют с 3 по 7 июля от железнодорожных станций «Истра» и «Ново-Иерусалимская» к музею «Новый Иерусалим» и обратно. Автобусы ходят по будням с 17:30 до 23:30, а в выходные – с 15:00 до 22:00. Концерты проходят на открытом воздухе с видом на Ново-Иерусалимский монастырь. В этом году фестиваль посвящён «Русским сезонам» великого импресарио Сергея Дягилева», – говорится в сообщении.
Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» проводится в рамках программы «Лето в Подмосковье». Об этом и других событиях программы можно узнать на туристическом портале Московской области.

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Названы участники VII Фестиваля классической музыки «Лето. Музыка. Музей»

В Истре летом состоится VII фестиваль классической музыки «Лето. Музыка. Музей»
#культура
#искусство
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#музыка
#лето в подмосковье
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#автобусы
#московская область
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В Подмосковье стартуют конкурсы на соискание двух литературных премий
03 июля 2024, 16:04

Фото: iStock/Trifonov_Evgeniy

Конкурсы на соискание главных литературных премий Московской области начинается в регионе — премии имени Роберта Рождественского за поэзию и премии имени М.М. Пришвина за художественную прозу и публицистику, сообщает пресс-служба Минкультутризма Подмосковья.
«Премия имени М.М. Пришвина присуждается по номинациям «Художественные произведения» и «Краеведческо-публицистические произведения». Тексты должны быть посвящены любви к родному краю и быть образцом высокой нравственности и духовности», — говорится в сообщении.
Премия имени Роберта Рождественского вручается в номинациях «Поэтический дебют» и «Зрелое перо». Для соискателей «Поэтического дебюта» есть возрастные ограничения: авторы должны быть не моложе 14 и не старше 35 лет.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе размещена на сайте министерства культуры и туризма Московской области.

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#конкурс
#литература
#минкульттуризма мо
#московская область
#подмосковье
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В Подмосковье проведут фестиваль керамики «Гжельфест»
03 июля 2024, 14:36

Фото: iStock/Alla chesnokova

Фестиваль народных гончарных промыслов «Гжельфест» проведут в селе Речицы Раменского городского округа в субботу, 6 июля, сообщает пресс-служба Минкульттуризма Московской области.
«Для гостей фестиваля организуют конкурсы, проведут насыщенную игровую программу, мастер-классы по гончарному искусству и росписи керамических изделий и концерт, в котором примут участие творческие коллективы и артисты Раменского округа», — говорится в сообщении.
На фестивальной площадке будут работать гастрономическая ярмарка и выставка Раменского историко-художественного музея. Кроме того, все желающие смогут прямо с праздника отправить друзьям гжельскую открытку — для этого будет открыта специальная почта «С любовью из Гжели».

Развлекательная программа фестиваля начнётся в 14:00. Вход свободный, возрастных ограничений нет.

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Участники праздника «Русский двор» в Серпухове изучили традиции гостеприимства

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#гжель
#фестиваль
#культура
#раменский городской округ
#минкульттуризма мо
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В Подмосковье наградили победителей поэтического флешмоба ко Дню Победы
02 июля 2024, 22:41

Фото: пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО

Победители флешмоба #СлогПобеды 2024 получили награды. Их вручили участники Молодёжного совета при уполномоченном по правам человека в Московской области Ирины Фаевской, сообщили в пресс-службе её аппарата.
Совет по традиции проводит патриотическую акцию в честь 9 Мая каждый год. Участники флешмоба снимают и монтируют видеоролики, в которых читают любимые стихи поэтов военного времени.
«Объединять нашу молодёжь через поэзию, особенно в память о великом подвиге, очень важно. Задача участников - не только создать красивое видео, но и передать смысл стихов о войне. Акция получила хороший отклик и стала доброй традицией», – рассказала Фаевская.
Участникам флешмоба вручили подарки от подмосковного омбудсмена. Также ребята провели правовую викторину. Участники узнали много нового о правах молодёжи и об институте уполномоченного по правам человека.

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#подмосковье
#московская область
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Участники праздника «Русский двор» в Серпухове изучили традиции гостеприимства
02 июля 2024, 20:09

Фото: пресс-служба администрации г. о. Серпухов

В Серпухове провели семейный праздник «Русский двор». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Серпухов погрузился в атмосферу русского гостеприимства. Мероприятие проходило на Бульваре 65 лет Победы. Гостей порадовали живым концертом, конкурсами и народными играми. А мастер-классы позволили всем желающим погрузиться в творчество и унести с собой сувениры на память о празднике», – говорится в сообщении.
На ярмарке предлагался широкий выбор изделий ручной работы, а в фотозоне можно было запечатлеть самые яркие моменты.

Как отметили в администрации, «Русский двор» собрал вместе людей разных возрастов и интересов, чтобы они смогли осознать красоту и традиции русской культуры.

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#московская область
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Воробьёв назвал главные мероприятия губернаторской программы «Лето в Подмосковье»
02 июля 2024, 16:28

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье развивают событийный туризм.
Музыкальные, литературные, театральные и гастрономические фестивали каждый год привлекают в регион всё больше участников и гостей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
«Впереди ещё два месяца лета и насыщенная программа разноплановых мероприятий. Уже завтра в «Новом Иерусалиме» в Истре стартует фестиваль «Лето. Музыка. Музей». Зрители услышат под открытым небом произведения Рахманинова, Римского-Корсакова, Прокофьева, Дебюсси. Изюминкой, как и в прошлом году, станет выступление артистов Большого театра», – отметил глава региона.
Он напомнил, что в августе в Горках Ленинских в 10-й раз состоится одно из главных open-air событий страны – «Джазовые сезоны» под руководством Игоря Бутмана.

«А на гастрономическом фестивале на территории Истринской сыроварни лучшую продукцию представят более 350 фермеров и ремесленников. Мы серьёзно готовимся к каждому мероприятию, чтобы в Подмосковье можно было с комфортом отдохнуть и получить приятные впечатления», – сказал Воробьёв.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

VII музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» в этом году будет посвящён «Русским сезонам» Сергея Дягилева. Он пройдёт на территории одного из крупнейших музеев страны с 3 по 7 июля. На этот раз на сцене под открытым небом выступят Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова, Российский национальный оркестр и Большой театр России.

20 и 21 июля под руководством народного артиста России Евгения Миронова состоится такое культурное событие, как «ДОСТОЕВСКИЙ. Фестиваль-путешествие в Зарайск». Желающие посетят места, связанные с жизнью великого русского писателя. Гвоздём театральной программы станет спектакль «Бедные люди» с Мироновым и Юлией Хлыниной при участии симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Юрия Башмета.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Истринской сыроварне Олега Сироты со 2 по 4 августа гостей примет традиционный гастрономический фестиваль. На нём будут организованы ярмарка фермерских продуктов и товаров ремесленного промысла, экскурсии по сыроварне, развлекательная программа. Гастрофест соберёт сыроваров и ремесленников со всей России, а также десятки тысяч посетителей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 17-18 августа состоится фестиваль «Джазовые сезоны». Он соберёт лучших российских и зарубежных музыкантов. Это, в частности, саксофонист, худрук фестиваля Игорь Бутман и прославленный Московский джазовый оркестр.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В последний день лета в Сергиевом Посаде состоится завершающее выступление фестиваля мотокультуры «Мотофристайл». Он организован самым титулованным райдером России, уроженцем подмосковной Коломны Алексеем Колесниковым. Ранее в Зарайске, Дмитрове, Серпухове и Коломне сложные трюки на мотоциклах и багги увидели 16 тыс. человек.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

7 сентября состоится гала-концерт с участием финалистов фестиваля «Город танцует в парках» под руководством хореографа Егора Дружинина. В ходе отборочного тура 78 тыс. человек могли посмотреть выступления лучших танцевальных коллективов Московской области в разных уголках Подмосковья.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

До середины августа в новом пространстве Серпуховского историко-художественного музея – бывшем «Каретном сарае» – работает выставка «Маковские. Константин и Владимир». В экспозиции – более 80 работ из собраний музеев всей страны, а также частных коллекций.

4 июля там открывается выставка, посвященная творчеству одного из крупнейших скульпторов ХХ века Сергея Конёнкова – «Конёнков. Пророк и гениальный скульптор». Вниманию посетителей – 28 скульптур из Серпуховского историко-художественного музея и Третьяковской галереи.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» до 28 июля работает выставка «Мастер Репин. Эпизоды из жизни учителя и учеников». В экспозицию вошли 110 работ самого Репина и его воспитанников – Валентина Серова, Бориса Кустодиева, Филиппа Малявина и других.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Звенигородском манеже открыта выставка «Преображённая природа. Пейзаж XIX-XX веков из собрания Русского музея». На ней представлено более 40 произведений Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Архипа Куинджи, Ильи Репина, Игоря Грабаря, их учеников и последователей.

Подробно с программой мероприятий программы «Лето в Подмосковье» можно познакомиться на туристическом портале Московской области.

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