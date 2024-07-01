В Павловском Посаде отметили День ветеранов боевых действий

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.
Мероприятие, приуроченное ко Дню ветеранов боевых действий, провели у памятника воинам-интернационалистам в сквере на улице Тимирязева в Павловском Посаде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Поздравляю всех причастных с этим важным и почитаемым днем. Пусть каждый из вас ощущает нашу поддержку, восхищение и глубокую признательность за ваше служение и жертвенность», — сказал руководитель Павлово-Посадского округа Денис Семёнов.Он также поблагодарил ветеранов боевых действий за верность, мужество и преданность Родине.
День ветеранов боевых действий отмечается в России 1 июля. В официальном списке памятных и праздничных дней эта дата не значится — её отмечают по инициативе общественных организаций.
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