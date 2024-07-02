В Волоколамске отметили День ветеранов боевых действий

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского г.о.
День ветеранов боевых действий отметили в подмосковном Волоколамске, мероприятие провели у памятного знака воинам-интернационалистам на улице Ленина, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Перед жителями муниципалитета и представителями общественных организаций выступили врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова, депутаты Мособлдумы Татьяна Сердюкова и Владимир Вшивцев, а также председатель правления Волоколамского отделения организации «Боевое братство» Олег Паршин.
Она особо отметила бойцов, которые сегодня участвуют в специальной военной операции на Украине, и поблагодарила их и их близких.
В завершении мероприятия участники возложили цветы к мемориалу.
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«Мы навсегда сохраним память о мужестве и героизме наших воинов. Их преданность своей стране и боевым товарищам – пример для нынешних и будущих защитников Отечества», — сказала Наталья Козлова.
Она особо отметила бойцов, которые сегодня участвуют в специальной военной операции на Украине, и поблагодарила их и их близких.
В завершении мероприятия участники возложили цветы к мемориалу.
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Лев Каштанов