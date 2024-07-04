Ульянов день 4 июля: что нужно делать, чтобы привлечь суженого

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4 июля православная церковь отмечает память святого мученика Иулиана Тарсийского. В народном календаре этот день называют Ульяновым днём. С давних времён он считается магическим и связан с различными обрядами, которые помогают укрепить семейные и любовные узы.
Известно, что святой Иулиан родился в Киликии — провинции Малой Азии, которая находится на юго-востоке современной Турции. Его отец был язычником, а мать — христианкой. Она привила сыну любовь к религии, и после смерти отца Иулиан принял крещение.
В материале «Радио 1» расскажем, какие есть приметы и запреты на 4 июля, что можно и нельзя делать в Ульянов день.
История
Юность святого пришлась на времена гонений на христиан, которые начались при римском императоре Диоклетиане. Вместе с другими верующими Иулиан был схвачен и заключён в темницу. Несмотря на свой юный возраст, он остался твёрд в своей вере и не отрекся от Христа. В наказание его поместили в мешок со змеями и сбросили в море.
Через несколько дней тело мученика оказалось на берегу Александрии. Там его тело нашла и похоронила благочестивая христианка. Позже мощи святого перенесли в город Антиохию. Рядом с ними совершались чудеса и люди получали исцеление от болезней.
Традиции на Ульянов день
В день памяти верующие ходили в церковь, чтобы помолиться святому. Молитвы Иулиану Тарсийскому помогают укрепить христианскую веру, преодолеть испытания и укрепить семейные отношения.
В старину в Ульянов день вспоминали красивую легенду из народных сказаний о двух влюблённых — Ульяне и Ульяны. По преданию, они назначили друг другу свидание, но так и не смогли встретиться. Юноша, потеряв надежду, отправился домой ни с чем. Чтобы избежать подобной участи, незамужние девушки проводили разные ритуалы и обряды на привлечение суженого. Также в этот день они прибегали к различным косметическим процедурам.
Для сохранения красоты и молодости девушки готовили настои из цветов липы, которые как раз распускались в разгар лета. Считалось, что такие средства укрепляют волосы и придают коже свежесть.
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Кроме того, липу использовали в медицинских целях. Например, её применяли для лечения простуды, головной боли и других болезней. Также считалось, что липа может защитить от сглаза.
С этим деревом связано множество народных поверий. Наши предки верили, что если причинить дереву вред, то можно заблудиться в лесу. А если липа внезапно засыхала, это предвещало дурные перемены в жизни.
Ульянов день — что нельзя делать
В праздник следует избегать ссор, негативных мыслей и обрядов, направленных на причинение вреда другим людям. Это может обернуться неприятностями для вас самих.
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Также не стоит отдаляться от близких людей. Если вы расстанетесь с ними в этот день, то это расставание может оказаться долгим. Поэтому важно находить время для общения с родными и близкими и уделять им внимание.
А тем, кто планирует важные встречи или свидания, не следует опаздывать. Иначе вы можете упустить свой шанс.
Что можно делать в Ульянов День?
Ульянов день — отличный повод провести время с семьёй. Можно отправиться на природу и насладиться общением с близкими. Особенно приятно и полезно отдыхать у водоёма.
Фото: istockphoto / champpixs
Этот день был важен для девушек, ведь 4 июля девушки старались умываться росой на заре в Ульянов день, чтобы быть красивыми и привлекать внимание женихов. Также в этот день они могли избавиться от назойливых поклонников. Не всегда сердце отвечает на чужую любовь. Если девушка не испытывала взаимности, она могла последовать старинному ритуалу — написать имя поклонника на бумажке и сжечь её.
В Ульянов день приступали к сбору липового цвета. Отвар из него очень ценился при простуде. Чай с липовым цветом получается невероятно ароматным и вкусным.
Начиная с 4 июля, можно повторно сеять редиску. Это хорошее время, чтобы сделать настой из листьев помидоров и чеснока для обработки растений от вредителей, которые могут повредить овощные и плодовые культуры.
В этот день разрешалось проводить сухую уборку, но при этом запрещалось ходить по мокрому полу. Люди верили, что это может привести к слезам и расставанию.
Приметы на 4 июля
Наши предки обращали внимание на листья папоротника, чтобы узнать, что ждёт их в будущем. Если листья растения опускались вниз, это предвещало жару и засуху, а если они скручивались, то следовало ожидать непогоду.
В этот день разрешалось проводить сухую уборку, но при этом запрещалось ходить по мокрому полу. Люди верили, что это может привести к слезам и расставанию.
В это время лучше всего избегать магических ритуалов, связанных с любовной магией. Не пытайтесь привлечь к себе внимание чарующими обрядами, ведь последствия могут быть непредсказуемыми.
Яркое солнце и духота предвещают скорый ливень. Если дождь идёт в течение всего дня, то он будет продолжаться ещё некоторое время.
Фото: istockphoto / SCM Jeans
Если после полудня ветер внезапно меняет направление, то на следующий день будет солнечно. Когда камни у реки высыхают, скоро начнётся мелкий дождь. А радуга, простирающаяся с запада на восток, обещает тёплую погоду.
Засохшая липа у дома может быть знаком надвигающихся неприятностей. Если же вокруг липы летает много пчёл, то это означает, что год будет богат мёдом. Если птицы плещутся в воде, то ожидается жара.
Гроза в Ульянов день предвещает затяжную непогоду. А яркое солнце после дождя обещает его возвращение к вечеру.
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