«Великий оратор»: В Петербурге памятник Анатолию Кони готов к открытию

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
В Санкт-Петербурге установлен и готов к открытию памятник юристу и общественному деятелю Анатолию Кони. Он украсит площадь у Российской национальной библиотеки, сообщает «Петербургский дневник».
Образец искусства открывается в рамках Международного юридического форума.
Анатолий Кони был одним из самых известных судебных ораторов Российской Империи. В свое время, будучи прославленным юристом, возглавил суд присяжных заседателей и вынес оправдательный приговор Вере Засулич, ярой революционерке. Ему удалось убедить слушателей в правоте ее доводов, за что юрист надолго попал в опалу от высокопоставленных чиновников.
Однако Кони продолжил свою юридическую практику и даже расследовал крупнейшие уголовные дела, например, о крушении императорского поезда, о гибели летом 1894 года парохода «Владимир».
В администрации района рассказали, что в том же месте, перед фасадом библиотеки, вскоре появится памятник реформатору и общественному деятелю Юрию Сперанскому.
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Анатолий Кони был одним из самых известных судебных ораторов Российской Империи. В свое время, будучи прославленным юристом, возглавил суд присяжных заседателей и вынес оправдательный приговор Вере Засулич, ярой революционерке. Ему удалось убедить слушателей в правоте ее доводов, за что юрист надолго попал в опалу от высокопоставленных чиновников.
Однако Кони продолжил свою юридическую практику и даже расследовал крупнейшие уголовные дела, например, о крушении императорского поезда, о гибели летом 1894 года парохода «Владимир».
В администрации района рассказали, что в том же месте, перед фасадом библиотеки, вскоре появится памятник реформатору и общественному деятелю Юрию Сперанскому.
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Олег Дикий