В Петербурге идет прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной
В Санкт-Петербурге прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Она скончалась на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Отпевание проходит в Спасо-Преображенском соборе.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», к полудню 12 июня на Преображенскую площадь пришли те, для кого роли почившей в кино и театре стали частью личной истории. Согласно воле родных, звезду похоронят на Сестрорецком кладбище.
Людмила Чурсина покоряла не только зрителей в СССР и западных кинокритиков, но и мужские сердца. Она трижды была замужем, пережила несколько тяжелых расставаний, однако называла свою непростую судьбу «подарком».
Актриса не жаловалась на трудности и в последние годы признавалась: настоящий праздник для нее — проснуться, когда «ничего не болит», и поблагодарить жизнь за еще один день.
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