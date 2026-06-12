В Петербурге идет прощание с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной

12 июня 2026, 11:57

Людмила Чурсина (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

В Санкт-Петербурге прощаются с народной артисткой СССР Людмилой Чурсиной. Она скончалась на 85-м году жизни после продолжительной болезни. Отпевание проходит в Спасо-Преображенском соборе.