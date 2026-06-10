Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина
Скончалась Людмила Чурсина — одна из самых известных актрис советского и российского кино. Народной артистке СССР было 84 года. Об этом сообщает ТАСС.
Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Более сорока лет Людмила Чурсина служила в Центральном академическом театре Российской армии, а за годы творческой карьеры сыграла десятки ярких ролей на сцене и в кино.
Широкую известность актрисе принесли работы в картинах «Угрюм-река», «Щит и меч», «Донская повесть», «Виринея» и многих других. Всего в её фильмографии — более ста ролей.
Выпускница Театрального института имени Бориса Щукина начала сниматься в кино ещё студенткой, а в 1981 году была удостоена звания народной артистки СССР. Информация о времени и месте прощания с актрисой пока официально не опубликована.
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