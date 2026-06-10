Умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина

10 июня 2026, 15:48

Звезда «Угрюм-реки» и «Щита и меча» Чурсина ушла из жизни в возрасте 84 лет

Людмила Чурсина (Фото: кадр из фильма «Угрюм-река»)

Скончалась Людмила Чурсина — одна из самых известных актрис советского и российского кино. Народной артистке СССР было 84 года. Об этом сообщает ТАСС.