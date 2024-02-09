В Подмосковье стартовал опрос по качеству услуг региональных театров

Фото: пресс-служба Минкультуры МО
Опрос, посвящённый качеству услуг, которые предоставляют зрителям театры Московской области, проводит министерство культуры и туризма региона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Участникам опроса предлагается ответить на вопросы о том, как часто они ходят на спектакли в Подмосковье, какой жанр предпочитают, как им удобнее покупать билеты и что важно для того, чтобы пребывание в театре было комфортным», — говорится в сообщении.Опрос проводится на платформе портала госуслуг до 29 февраля, принять в нём участие может любой житель Московской области. Для того достаточно авторизироваться на портале и пройти по ссылке.
Читайте также:
В Коломне проходит выставка иллюстраций к произведениям Пушкина
В Старой Купавне сделали бумажных журавликов в память о героях-антифашистах
Актёра Александра Збруева наградили орденом имени его тёзки Александра Невского
Лев Каштанов