Не забывайте нюхать: Эксперт раскрыл, как не отравиться бутилированной водой

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В летний период учащаются случаи отравления бутилированной водой. Чтобы избежать интоксикации организма необходимо соблюдать ряд простых правил.
Как правильно наливать, транспортировать и пить воду летом в беседе с «Радио 1» рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, диетолог, клинический фармаколог Рустем Садыков.
Для питьевой воды необходимо тщательно подбирать тару, отмечает эксперт. Хранить её следует в непрозрачных бутылках или специальных термосах, не использовать многоразовые бутылки для воды, если они не предназначены для этого или не были тщательно вымыты и продезинфицированы.
Бутылку с водой строго запрещено оставлять на солнце более чем на 2-3 часа, а лучше и вовсе хранить её в холодильнике.
Перед употреблением следует проверить качество воды, даже если бутылка только что куплена в магазине: осмотрите бутылку, на ней не должно быть трещин, повреждений или признаков деформации; понюхайте воду, у нее не должно быть посторонних запахов;
в воде не должно быть осадка, хлопьев или мутного оттенка; попробуйте немного воды на вкус, она не должна быть горькой, кислой или иметь неприятный привкус.
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«Любая вода подвержена воздействию внешних факторов, будь то бутилированная или добытая прямо из скважины. Изменить её состав и сделать непригодной для питья может ультрафиолетовое излучение, под воздействием которого множатся бактерии, меняется запах и вкус воды. Жара также способствует размножению микроорганизмов, а прозрачные бутылки только усугубляют проблему летом», — объяснил Садыков.
Для питьевой воды необходимо тщательно подбирать тару, отмечает эксперт. Хранить её следует в непрозрачных бутылках или специальных термосах, не использовать многоразовые бутылки для воды, если они не предназначены для этого или не были тщательно вымыты и продезинфицированы.
Бутылку с водой строго запрещено оставлять на солнце более чем на 2-3 часа, а лучше и вовсе хранить её в холодильнике.
Перед употреблением следует проверить качество воды, даже если бутылка только что куплена в магазине: осмотрите бутылку, на ней не должно быть трещин, повреждений или признаков деформации; понюхайте воду, у нее не должно быть посторонних запахов;
в воде не должно быть осадка, хлопьев или мутного оттенка; попробуйте немного воды на вкус, она не должна быть горькой, кислой или иметь неприятный привкус.
«Качество воды — основа нашего здоровья. При отравлении испорченной водой, у человека может начаться тошнота и рвота, диарея, головные боли, общая слабость и интоксикация. Состояние требует немедленного обращения к врачу, особенно оно опасно для детей и пожилых людей», — заключил Садыков.Читайте также:
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Евгения Парфентьева