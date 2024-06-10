Бьюти-эксперт Мирзабекова раскрыла, кому нельзя самим избавляться от прыщей

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Управляющий директор салона красоты Гульнара Мирзабекова заявила, что людям с очень сухой или слишком жирной кожей не следует самостоятельно избавляться от прыщей.
Она рекомендовала при появлении прыщей людям с такими типами кожи обращаться к специалистам.
А диетолог Елена Соломатина рассказала, что овощем, который защищает кожные покровы и слизистые от проникновения вредных веществ и вирусов, является редис. По её словам, это кладезь полезных веществ, таких, как витамина С, витаминов группы В, фолиевой кислоты, калия, магния.
Ранее косметолог, главный врач клиники Александра Гребенщикова заявляла, что летом особенно популярны такие процедуры, как SMAS-лифтинг, RSL-скульптурирование и гидропилинг.
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«Если у вас кожа, которая страдает прыщами, необходимо идти к косметологу. Как только вы поняли, что у вас прыщи, сразу потребуется наблюдение врача. Он поможет грамотно подобрать аптечные и не аптечные средства. Неправильный уход за прыщавой кожей может привести к хроническому акне», – пояснила в беседе с RuNews24.ru Мирзабекова.
А диетолог Елена Соломатина рассказала, что овощем, который защищает кожные покровы и слизистые от проникновения вредных веществ и вирусов, является редис. По её словам, это кладезь полезных веществ, таких, как витамина С, витаминов группы В, фолиевой кислоты, калия, магния.
«Вещества, которые находятся в крестоцветных растениях, помогают защищать ДНК. Если в организме появляется злокачественная опухоль, то они запускают в ней процесс самоуничтожения. В редисе содержится бета-каротин — предшественник витамина A, отвечающего за иммунную систему и сумеречное зрение. Он защищает кожные покровы и слизистые от проникновения вирусов в организм», — сказала в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.
Ранее косметолог, главный врач клиники Александра Гребенщикова заявляла, что летом особенно популярны такие процедуры, как SMAS-лифтинг, RSL-скульптурирование и гидропилинг.
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Мелисса Тимофеева