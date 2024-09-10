13 подмосковных студентов вышли в финал конкурса «Флагманы образования»

Фото: пресс-служба конкурса «Флагманы образования»
Названы имена 300 студентов, которые стали финалистами профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Московскую область представят 13 студентов высших и средних специальных учебных заведений региона, сообщили в пресс-службе организаторов.
В конкурсе «Флагманы образования» участвуют талантливые студенты всех направлений обучения старше 18 лет. Одноимённый проект включает не только профессиональный конкурс, но и мероприятия, нацеленные на вовлечение студентов в педагогические специальности. За время регистрации заявки на участие подали 23 274 учащихся.
Подмосковье в финале представят студенты Государственного социально-гуманитарного университета, Государственного гуманитарно-технологического университета, а также Губернского колледжа.
Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».
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«Всё больше молодых людей хотят связать жизнь с системой образования. Предстоящий финал позволит увидеть будущее российской педагогики – молодых людей, которые внесут в систему образования свежие идеи и инновационные подходы», – отметил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Подмосковье в финале представят студенты Государственного социально-гуманитарного университета, Государственного гуманитарно-технологического университета, а также Губернского колледжа.
Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование».
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Лора Луганская